Zo gaat het er achter de schermen aan toe bij de organisatie van Alpe d’HuZes: ‘Ze hebben ons gemist’

Utrechtse kartbaan haalt me­ga-investe­ring van 1 miljoen euro binnen: ‘We gaan uitbreiden’

De Utrechtse kartbaan House of Karts heeft een investering van een miljoen euro binnengehaald in tv-programma Dragons’ Den. Daarmee wil het kartbedrijf hun concept uitbreiden naar het buitenland. ,,Toen we onze kart lieten zien, zagen we de ogen twinkelen”, zegt mede-eigenaar Joëlle van der Pol.

28 april