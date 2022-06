Zo gewoon is het voor hen om doordeweeks een lijntje te nemen: ‘Adresje? Ben r 15 min’

Update IJssel­stein krijgt er de komende jaren 1000 woningen bij (plus een greep uit alle andere nieuwe plannen)

IJsselstein wil in de komende collegeperiode 2022-2026 1000 woningen plannen en/of bouwen. Daarbij is ook bouwen in het Kromme IJsselpark een serieuze optie. Dat staat in het coalitieakkoord van LDIJ, VVD en CDA dat de partijen donderdagmiddag presenteerden. Het akkoord kondigt ook aan dat de hondenbelasting per 1 januari 2023 wordt afgeschaft.

