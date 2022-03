Zo helpt de eigenaar van een bedrijf uit Wijk bij Duurstede Oekraïners: ‘Ik houd mijn hart vast’

,,Het is eeuwig zonde om vrachtwagens leeg naar Oekraïne terug te laten rijden als de chauffeurs de spullen van een fabriek in Oekraïne bij ons hebben afgeleverd’’, vertelt Fito-directeur Otto Honders. ,,Dus gaan we spullen inzamelen die de mensen daar goed kunnen gebruiken nu ze door de oorlog worden getroffen. Het liefst natuurlijk dingen die ze daar het hardst nodig hebben. De vrachtwagen met rookmelders die straks arriveert, wordt hier gelost en in Duitsland vol geladen met hulpgoederen. De volgende vrachtwagen nemen wij voor onze rekening.’’

Al tien jaar werkt Honders nauw samen met Oekraïners. Een fabriek in Tsjernivtsi, een stad in het zuidwesten van dat land, maakt voor hem rook- en hittemelders. ,,Gelukkig is de stad nog niet belegerd en wordt zij niet geteisterd door bombardementen. Wel gaat het luchtalarm er geregeld af. Vluchtelingenstromen trekken langs de stad op weg naar Polen en Roemenië. Die mensen, vooral vrouwen en kinderen, hebben alles achtergelaten.”

“De tweehonderd mensen die op de fabriek werken, hebben goede contacten met mensen in gebieden waar hulp hard nodig is. Het zijn allemaal familieverbanden. Zij spreken daardoor dagelijks mensen die op de vlucht zijn uit de oorlogsgebieden. Vanuit Tsjernivtsi gaan de Wijkse goederen direct naar hen toe.’’

Spullen inleveren

Donderdagavond 10 maart kunnen spullen ingeleverd worden van 19.00 tot 21.30 uur bij Fito Products, De Langkamp 12A, Wijk bij Duurstede. De leegstaande kantoorruimte van de buren wordt gebruikt om de goederen op te slaan. Leerlingen van het Revius Lyceum hebben al aangeboden om de spullen te sorteren. Honders: ,,Logistiek hebben we het denk ik goed voor elkaar. We hebben dozen en boxen, pallets, een heftruck, sorteer- en opslagruimte. We maken groslijsten met wat er allemaal verstuurd wordt. Dat is nodig voor de transporteur als hij bij de douane gecontroleerd wordt.’’

Honders: ,,Mirjam, mijn vrouw, werkt in het Antonius Ziekenhuis. Zij weet aan welke medicinale producten behoefte is. Vanuit het ziekenhuis is ook noodhulp verstuurd: infuusvloeistof, compressen, handschoenen. We gaan bedrijven bellen of zij zulke spullen kunnen leveren. En ook water want daar is ook schreeuwend behoefte aan in de getroffen gebieden. Ik hoop dat een bottelaar een pallet met waterflessen aanbiedt.’’

Klein Wenen

Honders en zijn medewerkers moeten er niet aan denken dat de fabriek en Tsjernivtsi plat gebombardeerd worden. In de stad wonen 265.000 mensen. Het is de historische hoofdstad van de Boekovina. Zij geldt als een van de belangrijkste culturele steden in het westen van Oekraïne met veel historische gebouwen. En wordt ook wel Klein Wenen genoemd omdat het vroeger deel uitmaakte van het Oostenrijks-Hongaarse rijk. Honders: ,,Maar ik houd mijn hart vast. Want het is afschuwelijk waar de Russen toe in staat zijn. Zo staan er prachtige monumenten, zo is het niet meer dan een parkeerplaats.’’

Al vanaf 1989 verkoopt Fito Products rookmelders. Medewerkster Olimpia grapt: ,,Het was de tijd dat mensen zeiden: ‘Ik heb er geen nodig. Ik rook niet.’’ De tijden zijn veranderd want later dit jaar zijn rookmelders verplicht. Honders: ,,Wij zijn heel blij met de samenwerking met onze partners in Oekraïne. Het zijn prachtige mensen. Met hen hebben we tien jaar geleden rookmelders ontwikkeld. Zo kunnen we de concurrentie aan met China.’’