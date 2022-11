Zo iemand wil ik niet zijn (maar ik ben het toch)

column Het paadje in Zuilen maakt de tongen los, ziet Lisanne: ‘Ik ben het schijtzat, al die schijtende honden’

Er is een nieuw paadje in de Prins Bernhardlaan aangelegd. Of nou ja, het is niet helemaal nieuw. Er zijn een boel wandelaars en hondenuitlaters die graag over de groene grasstrook lopen in het midden van de weg. En geef ze eens ongelijk, aan weerszijden staan Zuilens mooiste bomen.

4 november