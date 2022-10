Zo kan het ook: wethouder luistert naar bezorgde bewoners, omstreden busroute tóch aangepast

Utrechtse politiek twijfelt over asfalt op de Weerdsin­gel: ‘Is dit wel verstandig?’

Bewoners van de Weerdsingel in Utrecht, die boos zijn dat de klinkers in hun straat worden ingeruild voor rood asfalt, krijgen steun van een groot deel van de gemeenteraad. Wethouder Lot van Hooijdonk (mobiliteit) vindt dat de participatie niet per se is mislukt als ‘belanghebbenden hun zin niet helemaal hebben gekregen’. Ze erkent wel dat de verhoudingen niet op orde zijn.

7 oktober