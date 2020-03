Zo kwam de politie de geruchtmakende bloedprikbende op het spoor

Net afgestu­deerd verkoopt Isabelle (22) een jumpsuit voor 11.000 euro en werkt ze in Dubai aan de opbouw van haar merk

19:00 In de rubriek Hoe is het nu met? zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: modeontwerpster Isabelle Wildenburg (22), die haar kledingcollectie – gemaakt met oude sportspullen – vorig jaar mocht tonen tijdens de Paris Fashion Week.