Zo'n negenduizend Utrechtse kinderen doen mee aan International ‘Mud Day’

International ‘Mud Day’ is ontstaan met de achterliggende gedachte dat kinderen meer in aanraking moesten komen met de natuur. Kinderen kunnen een moddermasker opdoen, moddertaartjes bakken of gewoon in de modder spelen. Inmiddels wordt het op meerdere plekken in de wereld gevierd, zoals: Denemarken, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. In 2013 vond Modderdag voor het eerst in Nederland plaats.