Zo tuigen hooligans elkaar af in de bossen rond Utrecht: ‘Kopstoten, ellebogen, trappen: alles mag’

VideoOverdag zijn het bouwvakkers, schilders of mannen met gezinnen, ’s avonds veranderen ze in wilde beesten. Met enige regelmaat gaat een groep Utrechtse hooligans helemaal ‘los’ om te vechten met de harde kern van andere clubs. Kopstoten, trappen en schoppen; alles mag, maar wel met respect voor de tegenstander. Waarom ze het doen? Voor de kick en de kameraadschap.

Een groep van twintig mannen in zwarte shirts staat klaar in een bos. Ze springen, maken boksende bewegingen en schreeuwen oerkreten. De leider neemt het woord. ‘Blijf staan, ga niet het grondgevecht aan en blijf trappen! Laat zien wie de sterkste is mannen. Knallen Uuuuutje!

Dan duikt de vijand op in witte shirts. De twee groepen knallen erop. Er wordt geschopt, geslagen en geschreeuwd. Na een paar minuten ligt de witte groep vrijwel geheel gestrekt in het bos. ‘Het is klaar’, roept de scheidsrechter. Sommige gewonden krabbelen op. De rivaliserende hooligans geven elkaar een boks en verdwijnen naar de parkeerplaats bij het bos. Nog snel een groepsfoto en dan rijden de mannen juichend terug naar Utrecht. ‘We hebben gewonnen mannen.’

Documentaire

Bosvechters: Utrecht Hooligans Forever, zo heet de documentaire die vanaf vrijdag te zien is op betaalzender Videoland. De docu toont schokkende en onthullende beelden van vechtende hooligans in de bossen niet ver van Utrecht. Het bosvechten bestaat al enkele jaren in ons land, maar nog niet eerder waren de hoofdrolspelers zo duidelijk in beeld met hun passie en hun verhaal.

Volledig scherm © Videoland

Zloty, Jeremy en Dikke Tjaboo heten de Utrechtse bosvechters, die een inkijkje geven in hun bijzondere levens. Weliswaar met bivakmutsen op, maar op de Bunnikside, de tribune waar deze groep bosvechters bij thuiswedstrijden van FC Utrecht staat, weten de meeste vaste supporters meteen om wie het gaat.

Brave burgers

Het zijn schilders en bouwvakkers met gezinnen . Doordeweek brave burgers, maar ’s avonds of in de weekeinden veranderen ze in wilde beesten. Gladiators, zoals ze het zelf omschrijven. De meesten houden van voetbal en zijn via de harde kern van FC Utrecht het bosvechten ingerold.

Quote Voetbal interes­seert me geen flikker. Vechten wel. Als er een knokpartij is of een rel, dan wil ik daar bij zijn Dikke Tjaboo, Bosvechter

Maar er zijn ook bosvechters die niets met voetbal hebben. ,,Ik kom nooit in het stadion”, zegt Dikke Tjaboo. ,,Voetbal interesseert me geen flikker. Vechten wel. We doen het voor de stad, voor Utrecht. Ik weet niet eens wat buitenspel is. Maar als er een knokpartij is of een rel, dan wil ik daar bij zijn.”

,,Waarom wij voor het bos kiezen? Omdat de pakkans kleiner is. Er zijn geen camera’s, je hebt geen politie in je nek en loopt minder kans op een mes in je lijf of twintig man die op je intrappen”, zegt Zloty. ,,Bosvechten is toch wat meer de gladiatorstijl. Het is eerlijker dan het gewone vechten bij het stadion. Bosvechten is de moderne tijd.”

Volledig scherm © Videoland

Regels

Hoewel het bosvechten er roekeloos en heftig uitziet, zijn er wel degelijk regels. Jeremy: ,,Er zijn codes. 10 tegen 10, 20 tegen 20, desnoods 100 tegen 100. Ellebogen, kopstoten, schoppen; alles komt erin voor, maar geen wapens en als het klaar is, is het klaar. Je moet wel op komen dagen en niet meer man meenemen dan afgesproken. Het gevecht stopt als een groot deel van een partij knock-out ligt.”

Er zijn spotters bij, die fungeren als soort scheidsrechter. Zij kijken of er niet doorgetrapt wordt als iemand ligt. En ze roepen dat het klaar is als een van de partijen te veel gewonden heeft. Excessen zoals in 1997 in Beverwijk zijn taboe. Destijds was er een afgesproken confrontatie tussen harde-kernsupporters van Ajax en Feyenoord in een weiland langs de snelweg. Daarbij werd Ajax-hooligan Carlo Picornie vermoord.

Volledig scherm © Videoland

Bosvechters klappen erop, maar er is respect voor de tegenstander. Als het klaar is, dan is het ook klaar. Dan wordt de tegenstander met rust gelaten en wordt de winnaar gefeliciteerd. Het heeft ook met vertrouwen te maken van je tegenstander, leggen de bosvechters uit. Als je de afspraken schendt dan doe je niet meer mee met de competitie.

Quote We willen juist laten blijken met deze docu dat we geen criminelen zijn. Boeven zitten er wel bij, maar we doen verder niemand kwaad Zloty, Bosvechter

Zloty was slim op school. ,,Maar dit trok me meer. De kameraadschap, de kick. We zijn een groep. We staan allemaal voor elkaar klaar.”

Feyenoord

Met één groep hooligans hebben de Utrechters nog niet in het bos gevochten. Dat is Feyenoord. Bij het gevechtssport-evenement Glory 51 in Rotterdam Ahoy raakte een groep van Utrecht Hooligans Forever enkele jaren geleden slaags met Feyenoord-hooligans die ook als toeschouwer in Ahoy zaten. De beelden hiervan zitten ook in de documentaire. Sindsdien staat de relatie tussen de hooligans van deze clubs op scherp.

,,Je kunt wel raden waarom het bosgevecht met Feyenoord tot op heden nog niet heeft plaatsgevonden”, zegt Jeremy.

Niet zo onschuldig

De politie houdt de bosvechters in de gaten, maar omdat ze onderling op verschillende en geheime locaties afspreken, zijn ze lastig te traceren. Het bosvechten is volgens criminoloog Henk Ferwerda minder onschuldig dan het lijkt.

,,Laat ze lekker onderling vechten? Zo eenvoudig is het niet. De groepen selecteren door, ze worden sterker en ze worden brutaler en zullen naar verwachting ook op andere plekken in de samenleving opduiken. Dat is een riskante ontwikkeling.”

Volledig scherm © Videoland

Bosvechters ontkennen dat gevaar. Zloty: ,,De politie houdt ons in de gaten. We willen juist laten blijken met deze docu dat we geen criminelen zijn. Boeven zitten er wel bij, maar we doen verder niemand kwaad. De kick drijft ons.” Zloty is inmiddels gestopt en richt zich nu op zijn gezin.

Code

De documentaire op Videoland heeft, voordat hij te zien is, al voor opschudding gezorgd. Andere hooligangroepen die aan bosvechten doen, verwijten de Utrechters de code van het ondergrondse te doorbreken. In stadions van onder meer MVV en Vitesse hingen spandoeken met boze teksten waarop Utrecht Hooligans Forever wordt verweten de scene te verraden.

De hoofdrolspelers van de docu willen niet reageren. Een spreekbuis van de Bunnikside, die niet bij UHF hoort, maar de mannen wel kent, bevestigt dat er ook binnen Utrecht Hooligans Forever zelf tweespalt is ontstaan door de documentaire. ,,Een deel van die groep vindt het niet fijn dat het nu op straat ligt. Het ondergrondse is er dan af. Dat kan een gevaar zijn voor de toekomst van het bosvechten.”

