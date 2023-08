Zo weet hospicevrijwilliger Rijmie (79) wanneer iemand gaat overlijden: ‘Niemand mag alleen sterven’

Hoogbouw én landhuizen, bos én weiland, spoor én snelweg: Rijnwijk heeft het straks allemaal

Rijnwijk. Dat is de naam van de nieuwe woonkern bij station Driebergen-Zeist, waarin voor 2030 mogelijk honderden nieuwe huizen komen te staan. Wat, hoe en waar precies in het 50 hectare grote gebied, is nog onderwerp van onderzoek. Dit is wat we nu weten over het toekomstige Rijnwijk.