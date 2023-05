Zo werd deze optiekzaak met een mes beroofd van 33.000 euro aan zonnebrillen: ‘Ik wil die Cartiers’

Celbioloog Geert Kops (49) uit Bunnik gaat Hubrecht Instituut leiden

Moleculair celbioloog Geert Kops wordt per 1 september de nieuwe directeur van het in Utrecht gevestigde Hubrecht Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het instituut doet onderzoek op het gebied van de ontwikkelingsbiologie in het algemeen en stamcellen in het bijzonder.