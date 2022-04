Zo willen actievoerders honderden bomen bij Amelisweerd redden: ‘Niet praten, maar doen’

Gekleed in polo-short meldde John Visser zich een half jaar geleden voor het eerst aan voor een ‘bomenklimworkshop’. Dat was in park Lunetten in Utrecht, in bomen die een stuk lager waren dan de dertig meter hoge joekels aan de randen van natuurgebied Amelisweerd langs snelweg A27. Vandaag is Visser terug, in een simpel grijs shirt („de vorige keer dachten ze huh, ga jij met die nette kleren de boom in?”), voor het echte werk.