Zo zag de moderne Rietveld-gevel van opticien Lens in Utrecht eruit toen decoraties nog geen taboe waren

Culturele broedplaat­sen in Utrecht vrezen gedwongen vertrek door nieuwbouw, ondanks eerdere belofte

De populaire creatieve broedplaatsen Vechtclub XL en De Alchemist en klimhal Sterk zijn hevig teleurgesteld in de gemeente Utrecht. De organisaties, die gevestigd zijn in de Merwedekanaalzone, was beloofd dat ze hoe dan ook konden blijven in de toekomstige nieuwbouwwijk, maar nu lijkt het erop dat ze tóch gedwongen weg moeten.

16 januari