Zo ziet ziekenhuisopname in toekomst eruit: chatten met verpleging, agenda voor patiënt én familie-hulp

Bedelaars, wildplas­sers en asociale scoote­raars: hoe wordt winkelcen­trum Lunetten weer een fijne plek?

Vooral tussen 16.00 en 21.00 uur is het vaak raak. Dan hangen de jongeren rond en zorgen verslaafden en daklozen voor overlast. Maar zeg je bijvoorbeeld iets tegen zo’n scooteraar die dwars tussen de mensen en de winkels door sjeest, dan kun je rekenen op een grote mond of zelfs een tik. Hoe is de overlast in winkelcentrum Lunetten in te dammen?