Zodra burgemeester Dijksma de sleutel overdraagt begint het feest, Carnaval leeft in Leemput

Illegale lachgas­prak­tijk in De Bilt opgedoekt: twintig flessen en voertuig ingenomen

In een loods aan de Hessenweg in De Bilt is de thuisbasis van een lachgashandelaar aangetroffen. Dit ontdekten veiligheidsdiensten die in samenwerking met de gemeente een controle hielden. De politie heeft twintig lachgasflessen en een voertuig in beslag genomen.