Zoek je kleding voor carnaval? Hier in Utrecht kun je terecht

Wie carnaval viert, wil natuurlijk wel indruk maken met een originele outfit. Want zeg nou zelf, elk jaar hetzelfde carnavalspak wordt toch een beetje saai. Ben jij op zoek naar kleding voor carnaval? Bij deze winkels in Utrecht kun je terecht.

De Utrechtse Feestwinkel

Bij de Utrechtse Feestwinkel aan de Oranjerivierdreef 2 vind je allerlei kleding voor carnaval. Of je nu verkleed wilt als ketchupfles, watermeloen of garnaal: je kunt het zo gek niet bedenken of het is er. De pakken zijn er in alle soorten en maten voor zowel kinderen als volwassenen. Ook fijn. De winkel is tot en met 18 februari elke dag open tot 21.00 uur.

Feestwinkel Witbaard

Bij Feestwinkel Witbaard aan de St. Jacobsstraat hangen de rekken vol met verkleedkleding. Dit jaar zijn er leuke beroepsoutfits voor zowel mannen als vrouwen. Maak je indruk als ambulancebroeder of trek je liever een klassiek zusterpak aan? Ook als je maskers, accessoires of schmink zoekt, ben je hier helemaal aan het juiste adres.

Flying Tiger

Je kunt je kind natuurlijk als clown naar een carnavalsfeestje sturen, maar kijk even naar deze kinderpakjes… Is het niet veel cooler om te gaan voor een cupcake of pizzapak? Je scoort ze bij Flying Tiger aan de Oudegracht. Oké, ook als jouw achtjarige perse als unicorn wil compleet met haarband kan dat.

Kleding voor carnaval bij SoLow

Bij SoLow kun je terecht voor kostuums, schmink, pruiken, haarspray en accessoires… oftewel van alles wat je nodig hebt voor een complete outfit. Je hebt hier de keuze uit piraat, disco king, black body suit, opblaasbare Willy, retro en ga zo maar door. Kom alvast in de stemming met dit Utrechtse carnavalsnummer.

Kleding voor carnaval bij Feestwinkel365

Bij de Utrechtse online winkel Feestkleding365 kun je het zo gek niet bedenken of het is verkrijgbaar. Van grappige carnavalspakken zoals een zak patat tot opblaasbare pakken. Hiermee maak je geheid indruk op je carnavalsvrienden.

Volledig scherm Foto: Feestkleding365

Meest originele carnavalsoutfit

Hoe gekker, hoe beter toch? Wij zijn op zoek naar de meest leuke, grappige of originele carnavalsoutfits. Stuur een foto van jou en je vrienden waarop de carnavalskleding goed zichtbaar is naar utrecht@indebuurt.nl. Wie weet komen jullie in onze top 5 terecht!

