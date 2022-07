Zo’n zestig windmolens in de provincie Utrecht: waarom het volgens deze bestuurder niet anders kan

Zonnepanelen op alle daken, is dat niet genoeg?

,,Daken vullen, dat gebeurt ook wel. En dat loopt echt voorspoedig. Maar er zijn een paar redenen waarom windenergie nodig is. In de eerste plaats: het aantal zonuren ligt gewoon een stuk lager dan het aantal uren waarop het waait. Het scheelt een factor drie. Een elektriciteitskabel die je aanlegt voor windmolens wordt dus veel efficiënter gebruikt, helemaal als je die ook gebruikt voor zonne-energie. En dat is ook iets waar we aan moeten denken: het elektriciteitsnet goed benutten is belangrijker dan ooit.”