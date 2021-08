Zoon (15) gaat er in het holst van de nacht vandoor met BMW van vader, tot politie hem in de kraag vat

VIDEO/UPDATE Politie zoekt getuigen en camerabeel­den van steekpar­tij waarbij man gewond raakt aan gezicht

8 augustus Bij een steekpartij in het centrum van Utrecht is in de nacht van zaterdag op zondag een 28-jarige man gewond geraakt. Het slachtoffer liep een steekwond op in zijn gezicht. Mogelijk werd hij belaagd vanwege zijn seksuele geaardheid.