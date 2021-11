Zoon onwel geworden buschauffeur Cock (67): ‘Ik denk dat hij erger probeerde te voorkomen’

Hebbes! Utrechtse koopjesja­gers gaan nog even los op Black Friday nu nieuwe lockdown dreigt

In Hoog Catharijne kon je vandaag over de hoofden lopen. Want: Black Friday, mooi moment om nog even voor weinig sinterklaasinkopen te doen. Of alvast voor te sorteren op kerst. Of voor de naderende lockdown. Menigeen winkelde met een dubbel gevoel: ,,Laten we nu maar inslaan, met kerst zitten we weer binnen met zijn allen.’’

26 november