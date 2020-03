Zoon van tramslachtoffer Willem (74): ‘Van mij mag de maand maart voorgoed van de kalender’

De nietsvermoedende Willem Hoveling werd op 18 maart vorig jaar door Gökmen Tanis neergeschoten, terwijl hij in zijn auto stond te wachten voor het rode stoplicht op het 24 Oktoberplein. In het ziekenhuis vochten artsen daarna tevergeefs voor z'n leven. Tien dagen later overleed Willem.

Zoon Michael heeft het er nog elke dag moeilijk mee. ,,Ik denk nog veel aan de beslissing die we in het ziekenhuis hebben moeten nemen om de behandeling te stoppen. Rationeel gezien kon het niet anders, maar toch zit ik nog vaak te malen of het tóch niet anders had gekund. Dat vreet aan me.”

Mooie tijd

Maar naast de pijn en het verdriet zijn er inmiddels ook momenten dat Michael de mooie herinneringen kan koesteren. ,,Met name de laatste tien jaar van z'n leven waren heel mooi. Hij was met pensioen en had alle tijd om mijn zoon, zijn kleinzoon dus, te zien opgroeien.”

Michael heeft moeten leren leven in een wereld waar z'n vader niet meer is. ,,Dat is heel moeilijk. Kijk, iedereen gaat een keer dood. Maar de manier waarop dit is gebeurd, is heel pijnlijk. Zeker als ik bij mijn moeder ben, hangt het er als een deken boven.”

Nooit meer buiten

Hij heeft geen goed woord over voor tramschutter Gökmen Tanis. ,,Wat hij heeft gedaan is werkelijk onbegrijpelijk. En dat hij zich daarna in de rechtszaal ook nog eens zo idioot gedroeg, gaat helemaal alle perken te buiten. Ik hoop echt dat de rechter wijs genoeg is om ervoor te zorgen dat hij nooit meer buiten komt. Dat zou me veel rust geven.”