Zorgen om verkeersveiligheid vanwege tijdelijke woningbouw in IJsselstein

Kan het echt niet anders, zonder windmolens? (en vier andere vragen over windturbi­nes in provincie Utrecht)

Eind dit jaar moet voor de hele provincie Utrecht duidelijk zijn of er nou wel of juist geen goede plek is te vinden voor windmolens. Het provinciebestuur laat daarvoor uitgebreid onderzoek doen. Vijf vragen over de zoektocht naar plek voor zo’n 60 windmolens aan gedeputeerde Huib van Essen.