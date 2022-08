Zorgen over verkeersveiligheid Meernbrug: ‘Even niet opletten en het kan zomaar misgaan’

De buien laten nog even op zich wachten en dus is Gerda Hartog met haar twee kleinkinderen Boris (2) en Lisa (4) even gaan zitten op het Castellumplein. Het is een populaire plek voor jonge kinderen sinds het plekje in 2018 is uitgerust met fonteinen die met enkele korte pauzes onophoudelijk water uit de grond omhoog spuwen. ,,Op warme dagen als deze is dit echt een paradijsje voor de kinderen. Er is water, ze kunnen lekker rondrennen en als we zin hebben halen we zo aan de overkant een ijsje.’’