Zoveel inwoners telt Utrecht in 2028 en dit wordt de grootste wijk: gemeente deelt bevolkingsprognose

Ook in de bevolkingsprognose is deze ontwikkeling te zien: De groep 65 plus zal procentueel het sterkst groeien: van 38.600 in 2022 naar bijna 61.000 in 2040, een stijging van ruim 57 procent. Maar de cijfers moeten in perspectief geplaatst worden. De vergrijzing gaat minder hard dan in de rest van het land. Utrecht is en blijft een jonge stad.