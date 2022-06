Zwaar ongeluk op A28 eist één dode, bestuurder personenauto ligt zwaargewond in ziekenhuis

Schimmels vies? Welnee! Ontwerper Ilse gebruikt ze om kleding kleur te geven: zo werkt het

Schimmels hebben de toekomst, denkt ontwerper Ilse Kremer (24). Binnenkort zijn haar creaties met textielverf, die gebaseerd is op schimmels, te zien op de expositie ‘Compostkleding’ in Castellum Hoge Woerd in Utrecht.

7 juni