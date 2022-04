Zwaar ongeval Overberg vermoedelijk veroorzaakt door overstekende eendjes

Eerst was er protest, nu loopt dit dorp warm voor enorm zonneveld: ‘Ben mijn eigen energiele­ve­ran­cier’

Heb je al 14 zonnepanelen op je eigen dak liggen en dan investeer je tóch ook nog duizend euro in een zonnepark even verderop. Voor Henny Olthof (68) uit Wijk bij Duurstede is dat logisch. ,,Ik ben mijn eigen energieleverancier.”

