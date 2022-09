Zwaar verwaarloosde hamster gedumpt op straat: ‘hij was vastgekoekte zooi’

Minder verkeerson­ge­val­len in Utrecht: hoe zit dat? ‘Als je met veel bent, ben je beter beschermd’

Het gaat goed met de verkeersveiligheid in Utrecht: in acht jaar tijd is het aantal verkeersslachtoffers meer dan gehalveerd. Ook viel er in 2022, tot nu toe, slechts één verkeersdode in de stad. Volgens kenners heeft de toegenomen verkeersveiligheid alles te maken met het Utrechtse fietsklimaat. ,,Als je met véél bent, ben je beter beschermd.’’

