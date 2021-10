Zwaarbewapende agenten houden duo aan in trein naar Utrecht: politie woest over gang van zaken

Wie weet nog wie Roest Crollius was? Fonds voor goede doelen verder als ‘IJssel­stein­Fonds’

12 oktober Het Roest Crollius Fonds heeft na vijftien jaar zijn naam veranderd in het IJsselsteinFonds. De naamsverandering is doorgevoerd na overleg met de familie Roest Crollius. Het IJsselsteinse goededoelenfonds werd in 2006 opgericht en ontleende zijn naam aan Maarten Roest Crollius, die van 1980 tot 1991 burgemeester was van IJsselstein en die in 1997 overleed.