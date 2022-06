Zwemmen bij de Munt is populair maar niet veilig (en daar komt nu mogelijk verandering in)

Sporthal Hoograven omgebouwd voor noodopvang asielzoe­kers, weinig privacy voor tijdelijke bewoners

De bedden staan klaar, de wasmachines draaien een proefrondje, in de gang zijn speciale koelkasten neergezet en sportcafé Tropical is omgetoverd tot eetzaal. Sporthal Hoograven is klaar voor de opvang van asielzoekers. Veel privacy is er niet voor de tijdelijke bewoners.

27 juni