27-jarige vrouw overlijdt na botsing met vrachtwagen in Doorn

Het ongeval gebeurde volgens de politie rond 13.45 uur op de kruising in het centrum van het dorp waar de Driebergsestraatweg, Amersfoortseweg en de Dorpsstraat samenkomen.



Hoe het slachtoffer in aanraking is gekomen met de vrachtwagen, is nog niet duidelijk. Wel staat vast dat hulp te laat kwam en de aangereden persoon ter plekke is overleden.



De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval.