Aangehouden verdachten (51) en (75) drugslaboratoria werkten samen in de polder

De twee labs vormen één zaak", zegt een woordvoerder van het landelijk parket van het Openbaar Ministerie. De hoofdverdachte uit Overberg verscheen in juni al een keer voor de rechter en zit in ieder geval tot de volgende voorbereidende zitting van half september in de cel. De man uit Kockengen mag thuis zijn strafzaak afwachten.



Hoofdverdachte

Wat de rolverdeling in de zaak is geweest, is nog niet duidelijk. Wel helder is dat de man uit Overberg hoofdverdachte is. Onderdeel van het lopende onderzoek is onder meer het achterhalen van de hoeveelheid drugs die geproduceerd is.



Het terrein in Overberg was volgens de politie ‘asociaal smerig’. De kosten voor het opruimen bedragen volgens de gemeente Utrechtse Heuvelrug tenminste 170.000 euro. Daar komen mogelijk nog tonnen bij. Voor het ontruimen van het terrein waren tientallen vrachtauto’s en zelfs de aanleg van een noodweg nodig. De woning is gedwongen gesloten.