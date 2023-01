Aantal meldingen van jeugdoverlast daalt in Utrechtse Heuvelrug, maar daarmee is het probleem niet opgelost

Het aantal meldingen van jongerenoverlast is gedaald van 480 in 2021 naar 331 in 2022, een verschil van 31 procent, zo blijkt uit het veiligheidsbeeld van het bureau. ,,Dit wekt mogelijk de indruk dat het probleem afneemt, maar dat is wat te kort door de bocht‘’, zegt Naafs. ,,We zien binnen onze gemeente ook een fenomeen waarbij jeugdoverlast transformeert in ernstige criminaliteit en waarbij buurtbewoners monddood worden gemaakt door aanhoudende bedreigingen, intimidaties en vernielingen.”