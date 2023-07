Acteur Peter Lusse vreesde op straat te belanden, nu is hij voorlopig gered dankzij hulp van een weldoener

rechtszaak J. (56) schiet buurman dood na uit de hand gelopen ruzie: 11 jaar cel geëist, maar man wordt vrijgespro­ken

Het doden van zijn buurman was een strafbaar feit. Maar de 56-jarige J. kon niet anders, om zichzelf te beschermen. Dat is de conclusie na een volledig uit de hand gelopen burenruzie in Leersum.