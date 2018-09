Amerongse kastanjeboom Makke Janne in de race voor Nederlands mooiste

Makke Janne wordt ze liefkozend door de dorpelingen genoemd. Al ruim drie eeuwen staat deze tamme kastanje te pronken in de tuin van kasteel Amerongen. En alweer 150 jaar in een innige omhelzing met haar ‘dochter’. Makke Janne ligt in de race om verkozen te worden tot mooiste boom van Nederland.

Ton Cornelisse, vrijwilliger van kasteel Amerongen, wordt lyrisch als hij over Makke Janne praat. ,,Ze is van een ongekende schoonheid en heeft een geweldige overlevingsdrang. Ruim 150 jaar geleden verloor ze door de bliksem haar hoofd, maar niet haar hart en ziel. Hoewel zij in tweeën was gespleten, leefde zij verder door de aanmaak van wondweefsel. Nog mooier vind ik het dat zij nu voortleeft in haar nageslacht. Die dochter die is opgebloeid en opgegroeid uit een wortelscheut, heeft ook al de respectabele leeftijd van anderhalve eeuw. Eerst zorgde de moeder voor de dochter. Nu zorgt de dochter voor haar moeder. Mantelzorg in optima forma. Moeder en dochter zijn met elkaar vergroeid tot een prachtig sieraad in de natuur. Ze worden kunstmatig door twee tuien met elkaar verbonden.’’

Kastanjepuree

Makke Janne hangt barstensvol met tamme kastanjes. De eerste vruchten vallen van de doorgebogen takken. ,,Geen probleem als iemand ze raapt’’, zegt Cornelisse. ,,De een maakt er heerlijke kastanjepuree van, de ander neemt de harige bollen mee voor decoratie. Maakt ons niet uit. Laat de mensen er maar plezier aan beleven.’’



Het liefst zou Cornelisse in de boom kruipen. ,,Moet je het kernhout eens van dichtbij bekijken. Schimmels, bacteriën. Het is een plaatje. Niet zo gek dat schilders, fotografen en dichters hier neerstrijken om Makke Janne te vereeuwigen. Over een paar weken staat zij in haar goudbruine herfsttooi. Ook prachtig. Ieder seizoen heeft zijn charme. Ook heel mooi zijn de bloemen en zaadstaarten in het voorjaar.’’

Hitte

De boom is volgens Cornelisse nog altijd supergezond. Ook de hitte van afgelopen zomer heeft geen vat op haar gekregen. ,,Kennelijk voelt zij zich in de warmte op haar gemak. In tegenstelling tot de berk, eik en beuk. Niet voor niets zie je in het mediterrane gebied veel kastanjes. Op elke hoek van de straat worden kastanjes gepoft.’’

Met de provinciale titel al op zak gaat Cornelisse nu voor de overwinning in de nationale wedstrijd met zijn Makke Janne. Zaterdag flyert hij op de Grietmarkt in Amerongen. ,,Als al die jongens die kastanjes gejat hebben en al die paartjes die hun eerste amoureuze ontmoeting onder Makke Janne hadden ook hun stem uitbrengen, gaan we winnen.’’ De winnaar krijgt een bedrag van 2.500 euro. Mocht de Amerongse boom winnen, dan wordt het bedrag besteed aan een bank met gedenkplaat van.

Stemmen kan tot 15 oktober op: deboomvanhetjaar.nl