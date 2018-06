Amsterdammer verdwaalt met brommobiel in bossen Utrechtse Heuvelrug

Door zijn telefoon uit te peilen werd hij uiteindelijk gevonden aan de Rumelaarseweg in Woudenberg en naar zijn huis in Amsterdam gebracht. Volgens een politiewoordvoerder was de man op weg naar zijn vakantiebestemming en was hij daarbij de weg kwijtgeraakt en met zijn voertuig in de greppel terecht gekomen. De man had vervolgens de meldkamer gebeld.



De politie ging samen met collega’s van de Landelijke Eenheid op zoek naar de Amsterdammer. Dat was lastig, omdat de man een oude telefoon had, niet wist waar hij was en niet kon aangeven hoe hij er was gekomen. Hij had al een flinke reis gemaakt: de afstand tussen Amsterdam en dit gebied is ongeveer 65 kilometer.