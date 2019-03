Bang voor nieuwe plofkraak

UPDATE Verdachte plofkraak in Amerongen blijft in de cel

8 maart AMERONGEN - Eén van de vier mannen die na een plofkraak in Amerongen werden aangehouden, blijft in de cel. De andere drie zijn vrijgelaten vanwege gebrek aan bewijs. De vierde man blijft in voorarrest en zit in beperking: hij mag geen contact hebben met de buitenwereld, alleen met zijn advocaat.