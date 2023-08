Met poll Gescheiden Fred en Tina staan voor dérde keer voor de rechter over wie hond Indy mag hebben

Voor de dérde keer staan Fred en Tina tegenover elkaar in de rechtbank. Na hun scheiding vechten zij elkaar de tent uit over de rug van hun huisdier. Eerdere afspraken over een omgangsregeling voor de hond zijn niet nagekomen. Bij wie mag de witte herder Indy in de toekomst gaan wonen?