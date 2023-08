Bewoners Driebergen vrezen dat Akkerweg een nieuwe ‘Enge Weg’ wordt: ‘Soms bijna van de weg geduwd’

Dat de snelheid omlaag moet, dáár kan bijna iedereen zich wel in vinden. Maar hoe de nieuwe inrichting van de Akkerweg aan de rand van Driebergen eruit moet zien, daarover lopen de meningen nogal uiteen. Wel of geen drempels, is de discussie onder veel bewoners.