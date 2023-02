Bewoners in Maarn verbijsterd over graafmachines: ‘Dag vogels, dag eekhoorns, alles is vernietigd’

Hoofdpijn­dos­sier basisscho­len Maarn nog niet ten einde: wethouder moet weer terug naar tekentafel

De slepende kwestie over de toekomst van het dorpshuis De Twee Marken, de twee basisscholen en de kinderopvang in Maarn is nog niet ten einde. Het dossier had al gesloten moeten zijn. Nu ziet het ernaar uit dat de wethouder een nieuwe oplossing moet zoeken.