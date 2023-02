Bewoners opgelucht: flexwoningen in buitengebied van Cothen van de baan

De plaatsing van flexwoningen en tiny houses in het buitengebied van Cothen aan de Groenewoudseweg is van de baan. Buurtbewoners die in verzet kwamen tegen dit plan, zijn opgelucht. Deze huizen komen nu op de gemeentewerkplaats in Wijk.

Dinsdagavond laat maakte VVD-wethouder Hans Buijtelaar in een besloten bijeenkomst aan de gemeenteraad bekend dat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten af te zien van de Groenewoudseweg als locatie voor flexwoningen.

Sinds deze plek in november in beeld kwam, voerden de buurtbewoners er actie tegen. Nu wordt onderzocht of deze tijdelijke woningen geplaatst kunnen worden op de gemeentewerkplaats aan de Middelweg Oost in Wijk bij Duurstede.

Grote druk op huizenvoorraad

Buijtelaar: ,,Het was een lastig besluit. Vooral vanwege de woningnood en de grote druk op onze huizenvoorraad. Die druk wordt eerder groter dan dat die afneemt.’’

Inwoners moeten acht tot negen jaar wachten totdat ze een sociale huurwoning krijgen toegewezen. Om die druk te verlichten worden flexwoningen gelijkelijk toegewezen aan drie urgente groepen woningzoekenden: statushouders, Oekraïense vluchtelingen en Wijkse spoedzoekers. Dat zijn de inwoners die de woningnood het ergst voelen zoals starters en mensen die bijvoorbeeld door een echtscheiding in moeilijkheden zijn gekomen.

Een van de grootste bezwaren van buurtbewoners aan de Groenwoudseweg is de samenstelling van de toekomstige bewoners van flexwoningen. Ook zijn ze beducht dat de rust op het platteland verstoord gaat worden. Andere minpunten van de locatie zijn volgens hen de te grote afstand tot winkels en bushaltes.

Volledig scherm Dit was de beoogde bouwplek voor flexwoningen in Cothen © Wim van Amerongen

De trom van het verzet werd vooral geroerd door Magda van Dijk die naast de beoogde plek voor flexwoningen woont en haar overbuurman De Vin. Zij maakten eerder in felle bewoordingen aan de gemeenteraad duidelijk dat er met hen niet over het flexwoningenplan viel te praten. ,,Wij zijn hier komen wonen voor onze rust in een landelijke omgeving’’, zeiden zij.

Quote Ook al waren we het niet met elkaar eens, er was over en weer wel begrip voor elkaars standpun­ten Hans Buijtelaar

Vrije uitzicht kwijt

Van Dijk was bang dat ze haar vrije uitzicht kwijt zou raken en voortaan moest uitkijken op een camping. Ook wezen ze op de planschade die aan buren betaald zou moeten worden.

Letterlijk aan de keukentafel sprak Buijtelaar daarna met de boze buurtbewoners bij wie de hakken onverminderd in het zand bleven staan. Buijtelaar: ,,Ook al waren we het niet met elkaar eens, er was over en weer wel begrip voor elkaars standpunten.’’

Nu de gemeente afziet van de Groenewoudseweg wordt onderzocht of de gemeentewerkplaats een geschikte plek is voor flexwoningen. Die huizen zouden daar aan de achterkant op het terrein van deze voormalige boerderij kunnen staan.

Voorwaarde is wel dat er een geschikte toegangsweg moet komen en dat de gemeentewerkplaats dienst kan blijven doen als opslagplaats van afval totdat er een nieuwe werkplaats is op industrieterrein Broekweg.

Weinig problemen

Dat de werkplaats eigendom is van de gemeente, ziet Buijtelaar als een voordeel. Ook de ligging roept volgens hem weinig problemen op: enerzijds liggen er sportvelden, anderzijds staan er in de directe omgeving maar enkele huizen.

Wat er nu aan de Groenewoudseweg 8 gebouwd gaat worden, is nog onduidelijk. Het leegstaande huis en de hallen erachter zijn eigendom van woningbouwvereniging Viveste. Al deze opstallen zouden gesloopt worden om plaats te maken voor de omstreden flexwoningen.

Van de zeventig aan Wijk bij Duurstede toebedachte flexwoningen is wel zeker dat er vijftig komen te staan op de voormalige manege van Het Kleine Ros. In tegenstelling tot de Groenewoudseweg stuit die locatie niet of nauwelijks op problemen. Ze blijven er staan totdat de woningbouw in bestemmingsplan De Geer 3 op stoom komt.

