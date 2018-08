Bloemistenpaar zit in Turkse cel, Nederlands consulaat springt bij

Grebbe­sluis: de dorstles­sen­de kraan van de hele Vallei bij Rhenen

8 augustus RHENEN - De Grebbesluis in Rhenen is de afgelopen droge weken de reddende engel geweest van boeren, burgers en gemeenten in de Gelders/Utrechtse Vallei. Het is de kraan die ervoor zorgde dat de Grift, Valleikanaal en Eem niet droog zijn gevallen, omdat de Rijn via de sluis water bleef leveren.