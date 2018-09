Boer zoekt Vrouw: Saskia vond 'maar' negen brieven relaxed

Boerin Saskia gaat, dankzij Boer zoekt Vrouw , weer aan het daten. Het is een flinke stap, want bij haar laatste date was ze ongeveer 17 jaar oud. Toch genoot ze tijdens de uitzending zichtbaar van alle aandacht . Ze kreeg het zelfs bij sommige brieven behoorlijk warm.



Voor de iedereen die Sakia wil blijven volgen die heeft Boer zoekt Vrouw een webserie. In de eerste aflevering vertelt ze in de eerste video dat ,,negen brieven wel relaxed zijn.’’ En concludeert ze: ,,als de goede ertussen zit is het helemaal goed.’’