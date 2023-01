Brandweer in de regio rukte vannacht ruim 300 keer uit, 8 meldingen van agressie tegen hulpverleners

Autobran­den en bestookte hulpverle­ners in en rond Utrecht tijdens jaarwisse­ling: ‘Bizar en ontoelaat­baar’

De jaarwisseling is in Utrecht en omliggende gemeenten zonder grote branden of ongelukken verlopen. Wél regende het autobranden en kregen hulpverleners opvallend vaak te maken met geweld op straat in: Utrecht, Achterberg en Zeist. In Culemborg en Rhenen moest de ME ingrijpen.

14:23