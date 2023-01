Broers Tim en Daan vormen het hart van V.V. Woudenberg: ‘Soms zijn we keihard tegen elkaar’

20.000 euro betalen, anders worden seksfilm­pjes naar familie gestuurd; het overkwam meisje uit Veenendaal

20.000 euro betalen, of anders worden seksueel getinte filmpjes van jou naar je familie gestuurd. Voor die keuze kwam een meisje uit Veenendaal te staan nadat ze met een 19-jarige jongeman uit Ede had afgesproken. Dat stelt het Openbaar Ministerie maandag in de rechtbank in Utrecht.

23 januari