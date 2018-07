Burgemeester en wethouders van de Heuvelrug door het stof na treinrel

Burgemeester Frits Naafs en de vier wethouders van de Utrechtse Heuvelrug gaan in een brief aan de gemeenteraad diep door het stof over de manier waarop zij dinsdag in de trein vertrouwelijke kwesties bespraken . Die werden kort daarop via een blog van de Maastrichtse hoogleraar Fokke Fernhout verspreid.

In een brief ter beantwoording van schriftelijke vragen van de VVD zegt het college zich te schamen voor de gang van zaken en biedt het college excuses aan. Alle betrokkenen zijn daarvoor intussen ook persoonlijk benaderd.

'We waren ons op dat moment onvoldoende bewust van het effect en de reikwijdte van het gesprek. Dat was dom en onverstandig en hadden we niet zo mogen doen''.

In de brief schetst Naafs de gang van zaken waarbij de collegeleden op weg naar het VNG-congres in Maastricht aanvankelijk verspreid door de trein zaten, maar uiteindelijk bij elkaar belandden. Daar ontspon zich een gesprek over vertrouwelijke kwesties waarbij aanvankelijk namen werden vermeden. Die voorzichtigheid lieten de bestuurders later varen. 'Wij hadden vanaf het begin moeten beseffen dat een dergelijk inhoudelijk gesprek op een openbare plaats niet gepast was,' schrijft Naafs.

Blog

Hij bevestigt dat de onderwerpen die Fernhout in zijn blog aanhaalde zoals een geschil tussen twee scholen in Driebergen, de vestiging van de Aldi in dit dorp, snelheidscontrole op de Amersfoortseweg, de opstelling tegenover de woningbouwvereniging en de relatie met buurgemeente Woudenberg. Volgens Naafs had dit betrekking op een verschil van inzicht over de veiligheidssituatie bij calamiteiten rond het Henschotermeer. Fernhout tekende op dat de burgemeester meer specifiek niet veel op had met zijn ambtgenote Cnossen van op dit punt.

Naafs schrijft dat het college betreurt dat met de term 'om de tuin leiden van de raad' die Fernhout optekende uit de mond van één van de wethouders de indruk is ontstaan dat het de bedoeling was de raad niet correct te informeren. Het 'sparren' was juist bedoeld om de raad correct te informeren.