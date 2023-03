Burgemeester Naafs houdt voet bij stuk: er komen géén verkiezingsborden op straat in Utrechtse Heuvelrug

natuur van nabij In het voorjaar roepen de vogels, zoemen de hommels en steekt het maarts viooltje de kop op

Voor mijn gevoel zit ik al diep in het voorjaar. ’s Ochtends hoor je de vogels roepen. Goed, bij mij in de tuin is er een restaurant voor vogels; het roepen gaat dan over eten uiteraard.