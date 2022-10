Burgemeester Naafs wil overlast dronken mensen terugdringen en wijst verbodsgebieden aan

Alleen in sprookjes eten wolven mensen, laat Cees zien met zijn film WOLF: ‘Mens moet weer in vrede leven met de natuur’

Met zijn nieuwe natuurfilm ‘Wolf’ wil filmmaker Cees van Kempen het beeld van de wolf bijschaven. Geen grotesk en angstaanjagend sprookjesfiguur meer, maar een schuchter familiedier dat belangrijk is voor de balans in de natuur. Daarvoor filmde hij onder meer in het natuurgebied Planken Wambuis in Ede.

11 januari