Burgemeester waarschuwt voor criminele activiteiten op vakantieparken; maatregelen op komst

Dat schrijft de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad. Erik van Buiten van D66 stelde naar aanleiding van een artikel in deze krant een aantal vragen. Hoewel Naafs geen concrete gevallen kent, noemt hij de kans op ondermijning zeer aannemelijk. Op Utrechtse vakantieparken wonen naar verhouding veel mensen die verdacht worden van strafbare feiten, zoals diefstal en inbraak, zo blijkt uit onderzoek van de provincie.

Niet geregistreerd vastgoed

Van Buiten is blij dat Naafs bevestigt dat niet alles wat op vakantieparken in de gemeente gebeurt, in beeld is. ,,Er zijn parken met chalets zonder dat ze weten wie de eigenaren zijn, behalve misschien de eigenaar zelf. Dat is niet-geregistreerd vastgoed. Het kan een goede handel zijn om geld wit te wassen. En hebben we daar zicht op? Dat vraag ik me af.”