Buurtbewoners willen bosje van Koeman in Maarn zelf kopen, maar hebben (waarschijnlijk) niet genoeg geld

Opnieuw tbs-verlenging voor man die Sybine Jansons (13) doodde: ‘Uitzicht op vorm van vrijheid is er niet’

De tbs-maatregel van de man die in 2001 is veroordeeld voor het doden van de 13-jarige Sybine Jansons en het verkrachten van twee vrouwen is opnieuw verlengd met twee jaar, meldt de rechtbank in Utrecht.