Calypso Theater in één minuut uitverkocht voor Jochem Myjer

In precies één minuut vlogen woensdag alle toegangsbewijzen voor de voorstelling van cabaretier Jochem Myjer in het Calypso Theater in Wijk bij Duurstede de deur uit. Op donderdag 6 april zit de theaterzaal bomvol met Vrienden van Calypso.

Uitsluitend Vrienden van Calypso kregen woensdag de kans een kaartje te bestellen voor Jochem Myjers voorstelling via het landelijke kaartverkoopsysteem van Djebber, waarbij zijn impressariaat is aangesloten. Alleen Vrienden van Calypso kregen een link waarmee ze vanaf 12.00 uur konden inloggen. Tien tellen later stonden er al ruim honderd mensen in de digitale wachtrij. Na 60 seconden waren alle 180 tickets uitverkocht. Na deze digitale stormloop op de kaartjes is de reguliere verkoop al ten einde voordat die op 14 februari begint.

,,Jochem Myjer in Calypso is fantastisch. Een prachtig affiche’’, zegt Calypsodirecteur Tom van Ginkel. ,,Natuurlijk jammer dat we niet al onze Vrienden aan een kaartje kunnen helpen. Maar het is wel hartstikke fijn dat we op deze manier een grote groep mensen die ons door dik en dun steunen, voorrang kunnen geven. 180 mensen zijn superblij en wij met hen, want zonder onze Vrienden zou er geen Calypso zijn.’’

Eerste na een adempauze

De voorstelling Net Alsof wordt voor Jochem Myjer de eerste na een adempauze van 3,5 jaar. Try-outs gunt hij graag aan kleine theaters zoals Calypso. De afgelopen jaren schreef de cabaretier kinderboeken. In 2015 kwam zijn eerste kinderboek De Gorgels uit. Het schrijfdebuut was meteen een succes met een tweede plaats in de bestsellerlijst van de stichting CPNB en een vertaling in het Duits. Hij won de Prijs van de Nederlandse Kinderjury in de leeftijdscategorie van 6 tot 9 jaar. Later volgden nog drie prentenboeken en luisterboeken, ingesproken door Jochem Myjer zelf, over de Gorgels.

