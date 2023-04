Coach Barry Schep verlaat Dalto zonder promotie: ‘Ondanks het verlies vertrek ik door de voordeur’

Wie krijgt er 1800 euro compensa­tie? (en 4 andere vragen over de energietoe­slag voor studenten)

Het Utrechtse stadsbestuur gaat door de knieën. Nadat de gemeente in het ongelijk is gesteld door de rechter, gaat ze honderden studenten alsnog energietoeslag betalen. Wie komen in aanmerking voor de compensatie van 1800 euro? En hoe groot is de financiële schade voor de gemeente?