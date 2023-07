Deel appeloogst mislukt, frustratie onder telers: hét bestrijdingsmiddel tegen bloesemkever is verboden

Utrechtse campings en attracties populair ondanks inflatie: ‘Wij zijn de hele tijd compleet volgeboekt’

‘Mudjevol’, staat het op boerderijcamping Hofstede de Twaalfgaarde in Westbroek. Eigenaar Albert Ettekoven verkoopt wel twintig keer op een dag ‘nee’ omdat er op zijn terrein geen plek meer is. Tegelijkertijd ziet hij dat toeristen meer op hun geld letten dan voorheen. ,,Er is zeker iets veranderd.’’